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Палестино-израильский конфликт

Макрон обсудил с Нетаньяху эскалацию конфликта в Израиле

Президент Франции заявил о своем осуждении террористических нападений, совершенных ХАМАС

ПАРИЖ, 9 октября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

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"Он вновь заявил о своем решительном осуждении террористических нападений, совершенных ХАМАС, и выразил глубокую озабоченность судьбой заложников и раненых", - приводит телеканал выдержку из заявления.

Ранее МИД Франции подтвердил гибель второго гражданина Франции в Израиле после начала боевых действий. Кроме того, по информации депутата Национального собрания Франции Меера Хабиба, боевики ХАМАС могли захватить в заложники до девяти граждан Франции. Сейчас МИД республики продолжает поиски пропавших французов, а также ведет переговоры с компанией Air France "для определения условий для скорейшего возобновления воздушного сообщения с Израилем".

Утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно группы боевиков проникли на территорию еврейского государства, где с ними вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи". 

Теги:
ФранцияПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, БиньяминМакрон, Эмманюэль
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