Партия "Возрождение" планирует подать жалобу о нарушениях на выборах в ЦИК Молдавии

Ее члены обвиняют Партию действия и солидарности в давлении на оппозицию

КИШИНЕВ, 9 октября. /ТАСС/. Лидеры молдавской партий "Возрождение" намерены подать в ЦИК республики жалобу на правящую Партию действия и солидарности (ПДС). Они обвиняют ее в давлении на оппозицию и требуют снять с выборов провластного кандидата в мэры Кишинева Лилиана Карпа.

"Мы подаем сегодня жалобу в ЦИК против использования административного ресурса и использования незадекларированных средств. Компетентные органы должны отреагировать на эти нарушения. Мы потребуем исключения причастных лиц, включая Лилиана Карпа из избирательной кампании", - заявил на брифинге депутат парламента, кандидат в мэры столицы от партии "Возрождение" Василий Боля.

По его словам, среди грубых нарушений, которые допустила правящая партия, - агитация за ее кандидатов со стороны членов правительства, включая премьер-министра Дорина Речана, распространение агитационной продукции до начала избирательной кампании, использование в пропагандистских целях возможностей "Почты Молдавии" и других государственных предприятий.

"Ситуацию в стране за месяц до выборов можно описать одной известной фразой: власти можно все, остальным - по закону. Премьер агитирует за правящую партию, "Почта Молдавии" развозит ее агитационную продукцию по районам. Любого электорального конкурента за такие нарушения давно бы сняли с выборов, но только не правящую партию", - отметила на брифинге и.о. председателя партии "Возрождение" Наталья Параска.