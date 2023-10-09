Бастующие учителя Литвы намерены перенести переговоры с властями в Сейм

Педагоги требуют повышения зарплаты

ВИЛЬНЮС, 9 октября. /ТАСС/. Профсоюз работников системы образования Литвы, организовавший забастовку учителей с требованием повышения зарплаты, не находит взаимопонимания с Минобразования и намерен перенести переговоры с властями в Сейм (парламент). Об этом заявил журналистам председатель профсоюза Андрюс Навицкас.

"С министерством образования, науки и спорта взаимопонимания нет даже после наших компромиссных предложений. Перенесем переговоры в Сейм, встретимся с парламентскими фракциями", - сказал он.

Если это не приведет к подвижкам, профсоюз перенесет свои ежедневные акции протеста к зданию Сейма. "Митинги станем каждый день проводить не у здания правительства, а у парламента", - поделился планами Навицкас.

Факт того, что переговоры с бастующими зашли в тупик, отметил и президент Литвы Гитанас Науседа. По его словам, странно говорить о переговорах, когда одна из сторон в лице Минобразования абсолютна не готова делать какие-либо скидки, "ни на миллиметр отступать не хочет".

Профсоюз работников системы образования проводит забастовку учителей с 29 сентября. Согласно данным государственной статистики, средняя зарплата в Литве до уплаты налогов (на это уходит примерно треть суммы) составляет €2 тыс. В школах столько зарабатывают, как правило, только директор и его заместители. В сельских школах многие педагоги загружены не на полную ставку, что сказывается на заработке.