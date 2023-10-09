В Польше заявили о готовности помочь эвакуировать граждан Литвы из Израиля

Как отметил президент Анджей Дуда, при возникновении такой потребности Варшава переправит граждан самолетами своих военно-воздушных сил

ВИЛЬНЮС. 9 октября. /ТАСС/. Варшава готова помочь Вильнюсу в эвакуации граждан Литвы из Израиля своими военными самолетами. Об этом сообщил журналистам президент балтийской республики Гитанас Науседа после телефонного разговора со своим польским коллегой Анджеем Дудой.

"Как отметил президент Дуда, при возникновении такой потребности Польша готова самолетами своих военно-воздушных сил в ближайшее время доставить в Литву наших граждан", - сказал он.

В Израиле постоянно, по данным консульского учета, проживают 7 008 граждан Литвы. Временно находятся еще 460 человек, приехавших как туристы или в гости.

Авиационное предприятие Литвы Avia Solutions Group договорилась с авиалиниями Румынии о спецрейсе из Тель-Авива, которым смогут воспользоваться 168 человек, столько мест в лайнере. Как сообщила представитель компании Вилма Вайтекунайте, Avia Solutions Group готова организовать и другие спецрейсы, если возникнет такая потребность. Власти Литвы обсуждают также возможность использовать для эвакуации самолеты своих ВВС, однако их парк весьма ограничен.