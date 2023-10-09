Боевое крыло ХАМАС утверждает, что нанесло ракетный удар по Иерусалиму

Со своей стороны Армия обороны Израиля сообщила о сиренах воздушной тревоги в окрестностях города

КАИР, 9 октября. /ТАСС/. Боевое крыло палестинского движения ХАМАС - "Бригады Из эд-Дина аль-Кассама" - утверждает, что нанесло ракетный удар по Иерусалиму. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале группировки.

"В ответ на удары противника по домам мирных жителей "Бригады Из эд-Дина аль-Кассама" наносят ракетный удар по оккупированному Иерусалиму", - говорится в сообщении. Сколько ракет выпустили по городу, не сообщается.

Со своей стороны Армия обороны Израиля сообщила о сиренах воздушной тревоги, которые звучат сейчас в окрестностях Иерусалима.