Администрация президента Румынии сообщила об официальном визите Зеленского 10 октября

Президенты Румынии и Украины обсудят меры поддержки Киева, а также ситуацию с безопасностью в регионе и на Черном море

БУХАРЕСТ, 9 октября. /ТАСС/. Президент Румынии Клаус Йоханнис встретится 10 октября с президентом Украины Владимиром Зеленским, который совершит в страну официальный визит. Сообщение об этом размещено на сайте румынской президентской администрации.

"Президент Румынии Клаус Йоханнис примет во вторник 10 октября 2023 года во дворце Котрочень президента Украины Владимира Зеленского по случаю официального визита, который он совершает в страну по приглашению главы румынского государства", - указывается в сообщении.

Президентская администрация подчеркивает, что визит подтверждает "продолжение безоговорочной поддержки, которую Румыния оказывает Украине" в контексте конфликта с Россией, а также "особый характер двусторонних отношений между Румынией и Украиной, их потенциал и необходимость обсуждения на самом высоком уровне проектов и тем, представляющих взаимный интерес".

Указывается, что в ходе углубленных политических консультаций будут обсуждены меры поддержки Украины, а также ситуация с безопасностью в регионе и на Черном море.

"Также президент Румынии поставит акцент на конструктивных и прагматичных подходах в приоритетных и представляющих взаимный интерес областях двустороннего сотрудничества, в особенности на расширении трансграничных связей, развитии экономических отношений, европейской и евроатлантической интеграции Украины, а также полном уважении прав лиц, принадлежащих национальным меньшинствам", - отмечается в сообщении.