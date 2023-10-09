9 октября, 14:24,
обновлено 9 октября, 14:35
Палестино-израильский конфликт

В Израиле заявили о нанесении ударов ВВС страны за три часа по 130 целям в секторе Газа

© ТАСС/ Reuters

В армии государства отметили, что в течение последнего дня самолеты наносили масштабные удары по всей длине и ширине Газы

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 октября. /ТАСС/. Самолеты ВВС Израиля за последние три часа нанесли удары по 130 объектам палестинских радикалов в секторе Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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"В течение последнего дня самолеты ВВС наносили масштабные удары по всей длине и ширине сектора Газа, сея хаос среди террористов ХАМАС. Всего за последние три часа с использованием десятков самолетов было атаковано около 130 целей. Центр атаки: [районы] Бейт-Ханун, Саджая, Аль-Фуркан и Рималь", - говорится в сообщении. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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