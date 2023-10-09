Глава МИД Азербайджана обсудил с представителем Госдепа мирный процесс с Арменией

Джейхун Байрамов подчеркнул, что "продолжающиеся заявления, риторика и провокации армянской стороны против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана вредят усилиям и инициативам, направленным на установление устойчивого мира в регионе"

БАКУ, 9 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил со старшим советником Госдепа по переговорам на Кавказе Луисом Боно процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном, а также реинтеграции армян Карабаха. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского МИД.

"На встрече состоялся обмен мнениями о двусторонней и многосторонней повестке дня, ситуации, сложившейся в регионе, процессе нормализации между Азербайджаном и Арменией, шагах, предпринимаемых Баку по реинтеграции армян, проживающих в Карабахском регионе", - говорится в сообщении. Министр подчеркнул, что "продолжающиеся заявления, риторика и провокации армянской стороны против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана вредят усилиям и инициативам, направленным на установление устойчивого мира в регионе".

Как сообщили в МИД, Байрамов проинформировал собеседника о проводимой правительством Азербайджана работе по реинтеграции армянского населения Карабаха. Он отметил, что в настоящее время идет процесс регистрации армянских жителей.

Глава МИД подчеркнул, что армяне добровольно покинули территорию Азербайджана, и "это никак не связано с каким-либо вынужденным перемещением". По его словам, заявления об "этнических чистках", с которыми выступает правительство Армении, направлено на подрыв процесса реинтеграции местных армян.

19 сентября произошло очередное обострение ситуации в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября Минобороны Азербайджана заявило о достижении при участии российского миротворческого контингента договоренности о приостановке антитеррористических мероприятий в Карабахе. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. Населению было предписано рассмотреть предложенные Баку условия реинтеграции и самостоятельно принять решение о возможности остаться.