Эрдоган обсудил с премьером Малайзии кризис между Израилем и Палестиной

Президент Турции ранее заявил, что обеспечить мир на Ближнем Востоке возможно только при условии независимости Палестины

СТАМБУЛ, 9 октября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом ситуацию в Газе и перспективы палестино-израильского урегулирования. Об этом сообщила администрация турецкого лидера.

Ибрагим стал первым зарубежным лидером, с которым Эрдоган обсудил кризис между Израилем и Палестиной.

Президент Турции ранее заявил, что обеспечить мир на Ближнем Востоке возможно только при условии независимости Палестины, имея в виду выполнение резолюции СБ ООН от 2012 года о создании независимого палестинского государства в границах 1967 года. Эрдоган заверил, что Турция будет прилагать необходимые дипломатические усилия для скорейшего прекращения противостояния и снижения напряженности в регионе.