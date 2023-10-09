9 октября, 15:30
Палестино-израильский конфликт

Эрдоган обсудил с премьером Малайзии кризис между Израилем и Палестиной

Президент Турции ранее заявил, что обеспечить мир на Ближнем Востоке возможно только при условии независимости Палестины

СТАМБУЛ, 9 октября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом ситуацию в Газе и перспективы палестино-израильского урегулирования. Об этом сообщила администрация турецкого лидера.

Ибрагим стал первым зарубежным лидером, с которым Эрдоган обсудил кризис между Израилем и Палестиной.

Президент Турции ранее заявил, что обеспечить мир на Ближнем Востоке возможно только при условии независимости Палестины, имея в виду выполнение резолюции СБ ООН от 2012 года о создании независимого палестинского государства в границах 1967 года. Эрдоган заверил, что Турция будет прилагать необходимые дипломатические усилия для скорейшего прекращения противостояния и снижения напряженности в регионе. 

Теги:
МалайзияПалестинаТурцияПалестино-израильский конфликтИзраильАнвар Ибрагим
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