Зеленский сменил главу комиссии по военно-техническому сотрудничеству

Президент Украины назначил на эту должность Игоря Фоменко

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский произвел очередные кадровые перестановки в оборонной сфере, назначив новым главой Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля замминистра экономики Игоря Фоменко и поручив ему в течение двух недель обновить состав ведомства.

Согласно указу, Фоменко сменил на посту главы комиссии Александра Полищука, который до конца июля являлся заместителем министра обороны Украины.

"Назначить Фоменко Игоря Александровича - заместителя министра экономики Украины - главой межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля, освободив А. Полищука от исполнения обязанностей главы этой межведомственной комиссии", - говорится в тексте документа, который опубликован на сайте главы украинского государства.

Зеленский поручил Фоменко "в двухнедельный срок представить в установленном порядке предложения по персональному составу межведомственной комиссии".

Смена главы комиссии происходит на фоне перестановок в Министерстве обороны Украины. Еще 5 сентября Верховная рада проголосовала за отставку Алексея Резникова с поста министра обороны после очередного коррупционного скандала вокруг ведомства, а уже на следующий день назначила вместо него Рустема Умерова. Он стал уже четвертым министром обороны при каденции Зеленского. В середине сентября кабмин уволил шестерых заместителей министра обороны, работавших при Резникове. Уже 27 сентября правительство назначило трех новых заместителей главы Минобороны. 5 октября Умерову назначили еще трех заместителей, в том числе по вопросам военно-технической политики и закупок.