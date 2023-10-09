Зампостпреда США при ООН на вопрос о блокаде Газы призвал поддержать Израиль

Роберт Вуд отметил, что еврейское государство делает для отражения вторжения ХАМАС то, что считает нужным

ООН, 9 октября. /ТАСС/. Израиль делает для отражения вторжения ХАМАС то, что считает нужным, международному сообществу нужно поддержать его действия. Об этом заявил журналистам заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд в ответ на просьбу прокомментировать объявление Вооруженными силами Израиля полной блокады сектора Газа.

"Израиль делает то, что считает нужным. Очевидно, что это связано с последствиями ужасного вторжения, которое еще продолжается. Они делают, что могут. Международное сообщество должно поддержать действия Израиля. Вина ложится полностью на ХАМАС, который начал это незаконное и неспровоцированное вторжение", - сказал он.

Вуд добавил, что в целом "ситуация все еще плохая". Он также отметил, что количество граждан США, погибших в результате атаки на Израиль, будет, скорее всего, расти.

Ранее министр обороны еврейского государства Йоав Галант заявил, что Израиль приступает к полной блокаде сектора Газа, прекращаются поставки в палестинский анклав продовольствия, топлива и электроэнергии.