9 октября, 14:46,
обновлено 9 октября, 15:15
Палестино-израильский конфликт

Посол Израиля признал, что наступление ХАМАС допустили из-за ошибок израильской стороны

Александр Бен Цви выразил уверенность в том, что после окончания конфликта проведут соответствующее расследование

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Посол Израиля в РФ Александр Бен Цви признал, что наступление ХАМАС было допущено из-за ошибок израильской стороны.

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"Без сомнений, там была какая-то ошибка. Тут надо говорить открыто, что там что-то было. Я уверен, когда это все закончится, комиссия будет вести расследование, что там действительно произошло", - заявил посол в эфире телеканала "Россия-24", отвечая на соответствующий вопрос.

Посол добавил, что все израильские силы нацелены на то, чтобы снять исходящую от ХАМАС угрозу с повестки дня. "То есть, во-первых, обеспечить то, что на нашей территории нет больше террористов. Во-вторых, как я сказал, уничтожить всю инфраструктуру ХАМАС, - добавил Бен Цви. - Так что сколько времени [это займет], никто не знает. Любые средства, которые должны быть применены - будут применены". 

Теги:
ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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