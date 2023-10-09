В Белом доме предупредили о возможности затяжного конфликта в Израиле

По данным портала Punchbowl News, представители американской администрации указали сенаторам "на необходимость поддержки со стороны США в ближайшие недели и месяцы"

ВАШИНГТОН, 9 октября. /ТАСС/. Чиновники администрации президента США Джо Байдена предупредили американских сенаторов о вероятности затяжного конфликта в Израиле. Об этом сообщил портал Punchbowl News со ссылкой на источники.

По его данным, высокопоставленные представители американской администрации в воскресенье "предупредили сенаторов о том, что им нужно готовить избирателей к вероятности длительной войны в Израиле и секторе Газа, указав на необходимость поддержки со стороны США в ближайшие недели и месяцы".

Как пишет портал, законодатели ожидают, что представители администрации Байдена в ближайшее время проинформируют их о том, что может потребоваться для поддержки Израиля в ближайшее время. В частности, речь может идти о выделении военной помощи, в том числе восполнении запасов противоракет для системы ПВО "Железный купол".

Утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно группы боевиков проникли на территорию еврейского государства, где с ними вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи". Глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания назвал операцию палестинских радикалов вблизи Газы реакцией на агрессивные действия израильских властей по отношению к мечети Аль-Акса в центре Иерусалима. Министр обороны Израиля Йоав Галант одобрил призыв в армию резервистов и распорядился ввести "особое положение в области безопасности" на всей территории страны.

По последним данным, в результате эскалации конфликта погибли более 500 палестинцев, порядка 2,8 тыс. ранены. В Израиле погибли не менее 800 человек, еще 2,4 тыс. пострадали.