Суд в Швеции отпустил из-под стражи задержанного по подозрению в шпионаже в пользу РФ

Его задержали в ноябре 2022 года

СТОКГОЛЬМ, 9 октября. /ТАСС/. Стокгольмский окружной суд отпустил из-под стражи человека, задержанного в конце ноября 2022 года по подозрению в незаконной разведывательной деятельности в пользу РФ, сообщается в пресс-релизе судебной инстанции.

"Основное слушание по делу, где мужчину 60 лет обвиняют, в том числе в незаконной разведывательной деятельности против Швеции и против иностранной державы, завершилось 28 сентября 2023 года. В связи с завершением основного разбирательства суд решил, что обвиняемый должен оставаться под стражей до вынесения приговора или иного решения суда, - говорится в сообщении. - Суд после дальнейшего отдельного обсуждения сегодня решил, что больше нет оснований держать обвиняемого под стражей. Поэтому окружной суд отменил ордер на арест". Решение по делу будет оглашено 26 октября.

В иске, поданном в окружной суд Стокгольма в понедельник утром, содержатся два обвинения: незаконная разведывательная деятельность против Швеции и незаконная разведывательная деятельность против иностранной державы. Во втором случае речь идет о преступлениях, которые могут быть связаны с безопасностью Соединенных Штатов. В конце ноября шведская полиция безопасности задержала двух человек в пригороде Стокгольма, одного из них отпустили, оставив под подозрением. В операции спецслужб участвовали также военные, спецназ, вертолеты Минобороны. Столь серьезные меры были приняты "с целью недопущения уничтожения материалов, изобличающих шпионскую деятельность". Как сообщили СМИ, речь идет о супружеской паре из России, приехавшей 25 лет назад в королевство из Перми, в частности о гражданине России Сергее Скворцове.

Супруги были совладельцами нескольких компаний, в том числе фирмы, занимавшейся торговлей промышленным оборудованием. Россиянам около 60 лет, в Швеции они в 1999 году получили постоянный вид на жительство, а чуть более 10 лет спустя стали шведскими подданными. Как утверждают местные журналисты, начало незаконной деятельности примерно совпадает со временем натурализации супругов.

Прокуратура королевства утверждает, что компании Скворцова использовались российской военной разведкой для получения электронных устройств и современных технологий, ввоз которых в РФ запрещен из-за западных санкций. В шведском надзорном ведомстве считают, что россиянин своими действиями "причинил серьезный ущерб" национальной безопасности Швеции и США.

Гражданину РФ может грозить до четырех лет тюремного заключения. Согласно шведскому законодательству, ведение нелегальной разведдеятельности предусматривает более мягкое наказание, чем шпионаж. Адвокат подсудимого настаивает на его невиновности.