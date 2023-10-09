СМИ: Нетаньяху заявил Байдену, что Израиль должен провести наземную операцию в Газе

По данным портала Axios, Нетаньяху уверен, что вести переговоры с палестинской радикальной группировкой ХАМАС на данный момент невозможно

НЬЮ-ЙОРК, 9 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом, что у его страны нет иного выбора, кроме как начать наземную операцию в секторе Газа. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники в израильском и американском истеблишментах.

По их сведениям, Нетаньяху уверен, что вести переговоры с палестинской радикальной группировкой ХАМАС на данный момент невозможно. Кроме того, израильский премьер якобы подчеркнул в разговоре со своим заокеанским визави, что на Ближнем Востоке нельзя проявлять слабость, а потому ответом на насилие является лишь силовое решение.

Байден, со своей стороны, не стал отговаривать Нетаньяху от реализации планов наземной операции и не пытался оказывать на него давление, утверждают источники.

Ранее в понедельник газета The Washington Post со ссылкой на источники в правительстве США проинформировала, что армия Израиля может начать широкомасштабное наземное наступление в секторе Газа против боевиков палестинского движения ХАМАС в ближайшие 24-48 часов. Израиль также попросил нарастить сотрудничество с США по обмену разведданными о ситуации в южной части Ливана на фоне обстрелов со стороны боевиков, сообщило издание.