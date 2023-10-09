В Южной Осетии заявили о готовности вести переговоры на любой нейтральной площадке

Смена места проведения Женевских дискуссий мало повлияет на ход обсуждений, заявил госсоветник президента Южной Осетии Константин Кочиев

ЦХИНВАЛ, 9 октября. /ТАСС/. Южная Осетия сообщила о сложностях проведения в Женеве дискуссий по безопасности в Закавказье, подчеркнув, что готова проводить переговоры на любой другой нейтральной площадке. Об этом заявил госсоветник президента Южной Осетии, глава югоосетинской делегации на Женевских дискуссиях Константин Кочиев в ходе видеомоста Москва - Сухум - Цхинвал, приуроченного к 15-летию Женевских дискуссий по Закавказью.

Кочиев отметил, что вопрос о смене места проведения Женевских дискуссий возник с начала пандемии COVID-19, когда стороны столкнулись с множеством cвязанных с ней проблем, в том числе дискриминационной линией швейцарской стороны в отношении российской, югоосетинской и абхазской делегаций, которые были вынуждены ежедневно делать тесты в специализированных медучреждениях.

"Безусловно, это отражалось на работе. В дальнейшем европейские страны ввели ограничения в авиационной сфере, из-за которых делегации вынуждены добираться до Женевы не прямым рейсом, а через третьи страны. В результате мы вынуждены проводить в самолетах и аэропортах по много часов. Швейцария продолжает делать шаги, идущие вразрез с декларируемым нейтральным статусом этой страны, когда присоединяется к санкциям в отношении России, когда накладываются какие-то ограничения на лиц, имеющих российские паспорта, полученные в посольства Российской Федерации в Цхинвале или Сухуме. Конечно, это все вызывает много вопросов, и для нас все сложнее бывает добираться до Женевы", - сказал Кочиев.

Он подчеркнул, что Южная Осетия может вести переговоры на любой нейтральной площадке, уточнив, что место встречи мало повлияет на ход обсуждений. "Мы будем стоять на своих позициях независимо от того, какая это будет площадка, - везде и всегда мы будем отстаивать интересы наших государств", - отметил Кочиев.

Женевские дискуссии

Международные дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проходят в Женеве с 2008 года с участием Абхазии, Грузии, России, США и Южной Осетии при посредничестве спецпредставителей от ООН, ЕС и ОБСЕ. Работа традиционно ведется в двух рабочих группах - по безопасности и по гуманитарным вопросам. Женевские дискуссии остаются единственной платформой диалога между Сухумом, Тбилиси и Цхинвалом.