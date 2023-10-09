Власти Турции опровергли сообщения о беженцах из Израиля в Аланье

Ранее появилась информация о якобы наплыве беженцев из Ирана, которую опровергли в Стамбуле

СТАМБУЛ, 9 октября. /ТАСС/. Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы прибытии в средиземноморскую Аланью судна с более чем 1,6 тыс. беженцами из Израиля на фоне военного конфликта с Палестиной, назвав их фейком.

"Утверждения о том, что судно с 1 671 беженцем, которые бежали из Израиля из-за войны, прибыло в Аланью не соответствует действительности. На снимках, которые в связи с этим распространяются в соцсетях, видны туристы, которые прибыли 6 октября в Аланью на теплоходе. Никакой связи между обычными туристическими снимками и событиями в регионе нет", - говорится в сообщении Центра по борьбе с дезинформацией администрации президента Турции в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее власти Турции опровергли сообщения о якобы наплыве беженцев из Ирана из-за палестино-израильского кризиса.

Турецкие СМИ между тем сообщают, что рейсы из Тель-Авива в Стамбул и Анталью турецких авиакомпаний, в том числе Turkish Airlines, заполнены и свободных мест на самолетах нет. Сообщается также о многократном росте цен на авиабилеты в Турцию.