При атаке ХАМАС на Израиль погибли четыре гражданина Аргентины

Еще четверо пропали

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 октября. /ТАСС/. Не менее четырех граждан Аргентины погибли в результате атаки палестинского движения ХАМАС на Израиль, еще четверо аргентинцев числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил в понедельник глава МИД южноамериканской страны Сантьяго Кафьеро.

"К сожалению, по данным на сегодняшний день, погибли четыре гражданина Аргентины, четыре соотечественника пропали. Мы выражаем самые искренние соболезнования родственникам и друзьям жертв", - написал он в соцсети X.

По словам Кафьеро, в базе, созданной МИД для организации эвакуации аргентинцев из Израиля, к настоящему моменту зарегистрировались 235 человек.

Утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно группы боевиков проникли на территорию еврейского государства, где с ними вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи". Глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания назвал операцию палестинских радикалов вблизи Газы реакцией на агрессивные действия израильских властей по отношению к мечети Аль-Акса в центре Иерусалима. Министр обороны Израиля Йоав Галант одобрил призыв в армию резервистов и распорядился ввести "особое положение в области безопасности" на всей территории страны.