Эксперт считает, что Женевские дискуссии позволили снизить уровень рисков для Южной Осетии

Глава югоосетинской делегации Константин Кочиев отметил, что эти дискуссии посвящены прежде всего проблеме обеспечения безопасности в Закавказье

ЦХИНВАЛ, 9 октября. /ТАСС/. Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье выполняют свою роль по обеспечению мира в регионе и позволили снизить уровень рисков для Южной Осетии. Об этом заявил госсоветник президента Южной Осетии, глава югоосетинской делегации на Женевских дискуссиях Константин Кочиев в ходе видеомоста Москва - Сухум - Цхинвал, приуроченного к 15-летию Женевских дискуссий по Закавказью.

Глава югоосетинской делегации отметил, что Женевские дискуссии посвящены прежде всего проблеме обеспечения безопасности в Закавказье, заметив, что с первых же встреч велась работа над подписанием документа, который бы исключал возможность использования силы со стороны Грузии против Южной Осетии или Абхазии. Он подчеркнул, что именно от Грузии на протяжении многих лет исходила и исходит военная угроза в отношении этих стран, однако грузинская сторона всячески пытается уклониться от подписания соответствующего документа.

"Женевские дискуссии - это процессы, которые работают, независимо от того, подписаны документы или они пока остаются в работе. Это процесс, который призван обеспечить безопасность. Эта безопасность и стабильность является предметом нашей работы, и на сегодня мы видим, что она обеспечивается, то есть на данный момент уровень рисков заметно ниже, чем это было в прежние времена. Работа продолжается, и я считаю, что можно ее оценивать как вполне успешную. Женевские дискуссии выполняют свою роль, если мы считаем, что они нацелены на обеспечение мира и стабильности", - считает Кочиев.

Международные дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проходят в Женеве с 2008 года с участием Абхазии, Грузии, России, США и Южной Осетии при посредничестве спецпредставителей от ООН, ЕС и ОБСЕ. Работа традиционно ведется в двух рабочих группах - по безопасности и по гуманитарным вопросам. Женевские дискуссии остаются единственной платформой диалога между Сухумом, Тбилиси и Цхинвалом.