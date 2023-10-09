9 октября, 15:18
Палестино-израильский конфликт

Бойцы "Исламского джихада" взяли на себя ответственность за вылазку на юге Ливана

Члены группировки сообщили о ранении семи израильских солдат в результате операции "Наводнение Аль-Акса"

БЕЙРУТ, 9 октября. /ТАСС/. Члены группировки "Сарая аль-Кудс" ("Роты Иерусалима" - вооруженное крыло "Исламского джихада") взяли на себя ответственность за вооруженную вылазку на ливано-израильской границе. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале группировки.

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"В рамках операции "Наводнение Аль-Акса" бойцы "Сарая аль-Кудс" провели операцию с юга Ливана на территории оккупированной Палестины, в результате которой были ранены семь израильских солдат", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛА сообщила о ликвидации нескольких вооруженных лиц, проникших на территорию Израиля со стороны Ливана. Кроме того, военные проинформировали, что зафиксировали запуск двух минометных снарядов по израильской территории из Ливана, один из которых не перелетел границу. 

Теги:
ЛиванПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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