В канцелярии Нетаньяху заявили, что Египет не уведомлял о планах ХАМАС напасть на страну

По данным канцелярии, премьер-министр Израиля ни разу не встречался с главой египетской разведки с момента формирования правительства

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не получал от египетских властей никакой информации о том, что ХАМАС собирается напасть на еврейское государство. С таким заявлением выступила канцелярия главы израильского кабмина.

"Публикации о том, что премьер-министр Нетаньяху получал предупреждения из Египта [о планах ХАМАС], являются абсолютно лживыми, - говорится в сообщении, опубликованном в соцсети X (ранее Twitter). - Никаких предупреждений со стороны Египта не поступало, и премьер-министр ни разу не встречался с главой египетской разведки с момента формирования своего правительства - ни напрямую, ни через посредников".