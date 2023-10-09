9 октября, 15:32,
обновлено 9 октября, 15:52
Палестино-израильский конфликт

В канцелярии Нетаньяху заявили, что Египет не уведомлял о планах ХАМАС напасть на страну

По данным канцелярии, премьер-министр Израиля ни разу не встречался с главой египетской разведки с момента формирования правительства

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не получал от египетских властей никакой информации о том, что ХАМАС собирается напасть на еврейское государство. С таким заявлением выступила канцелярия главы израильского кабмина.

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"Публикации о том, что премьер-министр Нетаньяху получал предупреждения из Египта [о планах ХАМАС], являются абсолютно лживыми, - говорится в сообщении, опубликованном в соцсети X (ранее Twitter). - Никаких предупреждений со стороны Египта не поступало, и премьер-министр ни разу не встречался с главой египетской разведки с момента формирования своего правительства - ни напрямую, ни через посредников". 

Теги:
Палестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, Биньямин
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