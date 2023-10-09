Суд в Молдавии оставил в силе запрет на участие в выборах для оппозиционерки Таубер

Согласно постановлению судебной инстанции, его признали необоснованным

КИШИНЕВ, 9 октября. /ТАСС/. Апелляционная палата Кишинева оставила в силе запрет на участие в предстоящих 5 ноября выборах в местные органы власти для оппозиционерки Марины Таубер.

"Протест признан необоснованным и отклонен", - говорится в опубликованном постановлении судебной инстанции.

На прошлой неделе Конституционный суд Молдавии признал незаконными поправки в избирательный кодекс, которые лишают права участвовать в выборах членов запрещенных политических формирований, в частности, бывших представителей партии "Шор". На следующий день Комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдавии вновь ввела эти ограничения, сузив при этом круг лиц, на которых оно распространяется. В тот же день поправки в избирательный кодекс были утверждены сразу в двух чтениях на специальном заседании парламента голосами депутатов проевропейской правящей Партии действия и солидарности. Оппозиция назвала действия власти перед стартом избирательной кампании беззаконием и бойкотировала заседание парламента.

Два года назад на досрочных выборах мэра Бельц Таубер выиграла в первом туре, получив 47%. Однако после этого штаб Таубер обвинили в нарушениях при финансировании избирательной кампании и отстранили от выборов. Это вызвало возмущение молдавских политиков и экспертов, которые считают, что Центризбирком действовал под давлением правящей партии и президента Майи Санду.