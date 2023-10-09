Венгрия предложила всем странам делать четкое различие между беженцами и мигрантами

Глава МИД страны отметил, что это нужно для урегулирования глобального миграционного кризиса

БУДАПЕШТ, 9 октября. /ТАСС/. Международное сообщество должно провести четкое различие между беженцами и мигрантами, чтобы урегулировать глобальный миграционный кризис. Такое мнение высказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на заседании Исполнительного комитета Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Женеве.

"Между беженцами и мигрантами должно быть четкое различие. Мы должны помогать всем беженцам, и как первая безопасная страна мы сделаем это, но при этом мы должны останавливать мигрантов", - сказал глава МИД, выступление которого транслировалось на его странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Сийярто отметил, что такой подход основан на международном праве, согласно которому человек, вынужденный спасаться от преследования или какой-то другой серьезной опасности, может найти временное убежище в первой безопасной стране. В то же время у него нет права пересекать десятки безопасных государств в поисках выбранного им места. "Международное право касается только первой безопасной страны, а не второй, третьей или десятой", - подчеркнул министр.

Он напомнил, что Венгрия после начала конфликта на Украине приняла более 1 млн украинских беженцев, оказав им помощь в трудоустройстве, медицинском обслуживании, поиске жилья или переезде в другие страны. Венгерское правительство намерено помогать им и дальше, но в то же время будет жестко противодействовать волне нелегальной миграции на своей южной границе с Сербией. В 2022 году там было зафиксировано 275 тыс. попыток незаконного пересечения границы, в этом году - около 150 тыс. "Любой, кто приезжает издалека и нарушает нашу границу, конечно, считается нелегальным иммигрантом", - сказал глава МИД.

Сийярто также подтвердил, что Венгрия не поддержит предложенный Еврокомиссией миграционный пакт, который предусматривает расселение беженцев и мигрантов в европейских странах на основе установленных квот, а в случае отказа - выплату в общий фонд средств на их содержание. По его словам, такой план лишь усугубит ситуацию, поскольку будет служить магнитом, притягивающим нелегальных мигрантов в страны Евросоюза. На последних заседаниях ЕС против миграционного пакта выступила также Польша.