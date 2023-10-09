Установка цифрового радиооборудования в Бундесвере задерживается на два года

Руководитель отдела информационных и кибертехнологий Минобороны ФРГ Михаэль Феттер назвал причиной задержки трудности координации между Минобороны и отделом закупок Бундесвера

БЕРЛИН, 9 октября. /ТАСС/. Перевод техники Бундесвера (ВС ФРГ) на цифровое радиооборудование откладывается примерно на два года. Такое мнение высказал генерал-лейтенант, руководитель отдела информационных и кибертехнологий Минобороны ФРГ Михаэль Феттер в интервью порталу Table.Media.

"Окончательная задержка составит около двух лет. Это означает, что масштабное переоснащение в 2025 году, скорее всего, перенесется на 2027 год", - сказал он. Ранее в Минобороны предполагали, что задержка составит около года - поскольку была недооценена техническая сложность монтажа. Однако то, что закупленное радиооборудование не помещается в технику, по мнению Феттера, "в корне неверно". Причиной задержки он также назвал трудности координации между Минобороны и отделом закупок Бундесвера.

Определить, когда какие машины будут доступны для переоборудования, довольно сложно, поскольку большое количество техники было передано Украине. Интеграция должна быть выполнена примерно на 200 различных типах транспортных средств - от основного боевого танка до санитарного автомобиля.

В конце сентября газета Welt am Sonntag сообщила, что Минобороны Германии тратит миллиардные суммы на закупку цифрового радиооборудования для переоснащения Бундесвера, которое вряд ли удастся установить в ближайшее время. В будущем сухопутные войска ФРГ должны наладить цифровую связь со своими партнерами по НАТО. Это должно быть реализовано с помощью проекта цифровизации наземных операций Бундесвера (D-LBO). Помимо радиоаппаратуры для солдат, это касается прежде всего так называемой командной радиосвязи: около 34 тыс. транспортных средств сухопутных войск должны быть оснащены оборудованием от производителя Rohde & Schwarz. Поставки осуществляются с января, но только для хранения на складах.