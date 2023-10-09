Суд на Украине отстранил от должности мэра города Сумы

Александра Лысенко ранее обвинили в вымогательстве

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) отстранил от должности мэра города Сумы Александра Лысенко, которого ранее обвинили в вымогательстве. Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины.

"Судья ВАКС <...> отстранил от занимаемой должности мэра города Сумы", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что срок отстранения займет два месяца.

Лысенко задержали 2 октября сотрудники Службы безопасности Украины, его обвинили в вымогательстве 2,1 млн гривен ($58 тыс.). По данным следствия, мэр вместе с главой инфраструктурного департамента области требовал деньги у руководства компании, занимающейся переработкой и вывозом бытовых отходов. Подозреваемых задержали с поличным при получении взятки. 4 октября ВАКС арестовал Лысенко на два месяца с правом внесения залога в размере 3 млн гривен (около $82 тыс.), 6 октября он внес всю сумму и вышел на свободу.