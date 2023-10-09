Глава МИД Китая призвал американских конгрессменов к объективности

Ван И "выразил надежду, что законодатели получат более точное представление о Китае, будут смотреть на Китай более объективно и более рационально разрешать разногласия с тем, чтобы сыграть конструктивную роль в возвращении двусторонних отношений в нужное русло"

ПЕКИН, 9 октября. /ТАСС/. Член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), министр иностранных дел КНР Ван И призвал американских конгрессменов более объективно и рационально разрешать американо-китайские разногласия. Об этом сообщает МИД КНР на своем сайте.

Ван И "выразил надежду, что законодатели получат более точное представление о Китае, будут смотреть на Китай более объективно и более рационально разрешать разногласия с тем, чтобы сыграть конструктивную роль в возвращении двусторонних отношений в нужное русло", - приводятся в сообщении слова главы внешнеполитического ведомства КНР. При том, что Китай и Соединенные Штаты имеют разные социальные системы, историю, культуру и этапы развития, отметил Ван И, обе стороны должны уважать путь развития, выбранный народами друг друга, уважать основные интересы и права друг друга на развитие.

Развитие китайско-американских отношений, подчеркнул он, должно основываться на трех принципах: взаимном уважении, мирном сосуществовании и взаимовыгодном сотрудничестве.

Ван И отметил, что недавняя серия диалогов и обменов мнениями между двумя сторонами в полной мере демонстрирует, что это правильный шаг для содействия стабилизации китайско-американских отношений, который соответствует общим интересам обеих стран и всего мира.

"Обе стороны должны серьезно выполнять важный консенсус, достигнутый главами двух государств, и стремиться к реальной стабильности и улучшению китайско-американских отношений на благо обеих стран и всего мира", - резюмировал он.

Министр иностранных дел КНР Ван И провел в Пекине встречу с лидером демократического большинства в Сенате Конгресса США Чаком Шумером, возглавляющим двухпартийную делегацию американских сенаторов. После Пекина, где он был принят председателем КНР Си Цзиньпином, Шумер планирует отправиться в город Сиань (северо-западная провинция Шэньси). Ранее его делегация посетила Шанхай.