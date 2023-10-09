Эрдоган сообщил Аббасу, что Турция прилагает усилия для прекращения кризиса в регионе

Президент Турции также обсудил кризис в Газе с премьером Ливана Наджибом Микати

СТАМБУЛ, 9 октября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону с главой Палестины Махмудом Аббасом палестино-израильский кризис и заявил об усилиях, которые принимают в Анкаре для его урегулирования. Об этом сообщила администрация турецкого лидера по итогам состоявшегося разговора.

"В ходе разговора были рассмотрены последние события, касающиеся Израиля и Палестины, и события, связанные с напряженностью в регионе. Президент Эрдоган заявил, что Турция прилагает все необходимые усилия для скорейшего прекращения противостояния и спокойствия в регионе", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что телефонный разговор состоялся после перерыва в заседании правительства Турции, которое проходит в Анкаре.

Эрдоган, как отмечает его администрация, также обсудил кризис в Газе с премьером Ливана Наджибом Микати. Он проинформировал его об усилиях, которые Турция принимает для прекращения конфликта.

В понедельник президент Турции обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.

Эрдоган ранее заявлял, что обеспечить мир на Ближнем Востоке возможно только при условии независимости Палестины, имея в виду осуществление резолюции ООН от 2012 года о создании независимого палестинского государства в границах 1967 года. Он заверил, что Турция будет прилагать необходимые дипломатические усилия для скорейшего прекращения противостояния и снижения напряженности, и призвал стороны конфликта к сдержанности.