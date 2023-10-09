Шольц, Макрон, Байден и Сунак обсудят эскалацию ситуации в Израиле

По словам канцлера ФРГ, продолжается тесный обмен мнениями с партнерами в регионе

БЕРЛИН, 9 октября. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон, президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак проведут в понедельник вечером, 9 октября, телефонный разговор, в ходе которого обсудят эскалацию ситуации в Израиле. Об этом журналистам заявил глава правительства ФРГ на совместной пресс-конференции с Макроном.

"Ожидается, что поздно вечером мы с Эмманюэлем [Макроном] созвонимся с президентом США [Джо] Байденом и премьер-министром Великобритании [Риши] Сунаком, чтобы обсудить ситуацию и дальнейшие действия", - сказал Шольц. "США, Великобритания, Франция и Германия едины во мнении: это не должно перерасти в пожар в регионе. Поэтому никто не должен продолжать поощрять террор в этой ситуации", - подчеркнул канцлер ФРГ. По этой причине, по его словам, продолжается тесный обмен мнениями с партнерами в регионе.

Утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно группы боевиков проникли на территорию еврейского государства, где с ними вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи". Глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания назвал операцию палестинских радикалов вблизи Газы реакцией на агрессивные действия израильских властей по отношению к мечети Аль-Акса в центре Иерусалима. Министр обороны Израиля Йоав Галант одобрил призыв в армию резервистов и распорядился ввести "особое положение в области безопасности" на всей территории страны.