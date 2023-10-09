Запад ждет от Киева реформ, РФ заявила о "расползании" оружия. Ситуация вокруг Украины

Поддерживающие Украину страны НАТО, а также Международный валютный фонд ждут от Киева проведения структурных реформ и прозрачной государственной деятельности. При этом на Западе обещают, что эскалация палестино-израильского конфликта не скажется на оказании помощи украинской стороне.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и глава МИД РФ Сергей Лавров напомнили о распространении по миру поставляемого Киеву оружия.

ТАСС собрал основное о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход операции

Вооруженные силы (ВС) РФ за прошедшие сутки отразили три атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении, две атаки - на краснолиманском направлении и одну атаку бригады теробороны ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. В Запорожской области была также пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы, добавили в ведомстве.

Российские войска поразили живую силу и военную технику противника в 105 районах, в том числе склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в Черниговской области. На всех направлениях противник за сутки потерял убитыми и ранеными до 630 бойцов.

Распространение западных вооружений

Часть западных вооружений, направленных на Украину, распространилась по всему миру, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он призвал дождаться точного изучения информации о попадании этого оружия в Палестину, у Израиля есть необходимые разведмощности для этого.

О том, что западное оружие для Украины "расползается по всему миру", заявил и глава МИД РФ Сергей Лавров. Министр напомнил, что Россия не раз в Совбезе ООН привлекала внимание к проблеме распространения поставленного западного оружия за пределы Украины, но безрезультатно. Если на Украине этого оружия будет меньше, то и поставленные президентом РФ Владимиром Путиным задачи будут решены быстрее.

Палестино-израильская эскалация

Эскалация палестино-израильского конфликта не окажет никакого влияния на помощь, которую Украина получает от Евросоюза, заявил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

В свою очередь пресс-секретарь главы дипслужбы ЕС Петер Стано заявил, что на экстренной встрече глав МИД ЕС по Израилю, которая пройдет во вторник, может быть затронута ситуация вокруг Украины, "поскольку этот вопрос всегда обсуждается на министерских встречах ЕС".

"Но помощь Украине не будет переориентирована на другие нужды", - заверил он.

Помощь НАТО

Несколько стран НАТО скоро поставит Украине истребители F-16, пообещал замгенсека альянса Мирча Джоанэ, выступая на сессии Парламентской ассамблеи альянса. Он также подчеркнул, что НАТО намерена оказывать все возможное содействие боевым действиям против России, подпитывая украинские попытки наступления, высказав мнение, что "каждый метр, который сможет занять Украина, - это один метр, который потеряет Россия".

Джоанэ напомнил, что страны НАТО уже "подписали контракты на €2,4 млрд для производства боеприпасов, в том числе для поставок на Украину, из них €1 млрд - на приоритетные поставки". Для повышения своих способностей сдерживания и обороны против России, члены НАТО, за исключением США, повысят свои военные расходы в 2023 году на 8,3% по сравнению с показателями 2022 года, сказал он.

В ходе дискуссии Джоанэ с парламентариями стран альянса и государств-партнеров слово предоставили экс-президенту Украины Петру Порошенко, который задал вопрос, может ли Киев рассчитывать на приглашение в НАТО на саммите организации в Вашингтоне следующим летом. Джоанэ заявил, что не может предсказать, что лидеры НАТО решат в Вашингтоне, но настоятельно посоветовал уделить внимание структурным реформам, прозрачности государственной деятельности.

Давление МВФ

С проведением Киевом структурных реформ увязывается и получение Украиной помощи от Международного валютного фонда (МВФ). Как заявила замдиректора Европейского департамента фонда Ума Рамакришнан, МВФ при разработке программных реформ, которые будут рекомендованы Украине для получения финансовой помощи, консультируется с партнерами, в том числе с США. По ее словам, "есть немало как внешних, так и внутренних игроков, привлеченных к участию в разработке реформ".

Решать украинскому народу

Вопрос о президентских выборах на Украине должны решать украинцы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Киевский режим принес очень много зла народу Украины", поэтому "что они будут с ним делать - это уже их выбор, это не наше дело", сказал он.