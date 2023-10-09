Эрдоган призвал Израиль к скорейшему прекращению конфликта с Палестиной

Президент Турции отметил, что республика будет наращивать усилия для прекращения противостояния, которое набирает опасные масштабы, и обеспечения стабильного мира

СТАМБУЛ, 9 октября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, призвав к скорейшему прекращению конфликта с Палестиной.

"Президент Эрдоган заявил о необходимости проявления здравого смысла и скорейшего обеспечения спокойствия в регионе, что имеет большое значение для благополучия всех населяющих его стран. Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция будет наращивать усилия для прекращения противостояния, которое набирает опасные масштабы, и обеспечения стабильного мира", - говорится в сообщении.

Ранее Эрдоган обсудил палестино-израильский конфликт с главой Палестины Махмудом Аббасом.

Телефонные переговоры с Герцогом и Аббасом состоялись после перерыва в заседании правительства Турции, которое проходит в Анкаре.

Эрдоган ранее заявлял, что обеспечить мир на Ближнем Востоке возможно только при условии независимости Палестины, имея в виду осуществление резолюции ООН от 2012 года о создании независимого палестинского государства в границах 1967 года. Он заверил, что Турция будет прилагать необходимые дипломатические усилия для скорейшего прекращения противостояния и снижения напряженности, и призвал стороны конфликта к сдержанности.