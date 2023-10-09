Гутерриш призвал Израиль соблюдать гуманитарное право при операциях в Газе

Генсек ООН выразил серьезную обеспокоенность заявлением властей Израиля о полной блокаде сектора Газа

ООН, 9 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал власти Израиля к соблюдению международного гуманитарного права в ходе ведения боевых действий в секторе Газа.

"Хотя я признаю законную обеспокоенность Израиля в сфере безопасности, я также напоминаю Израилю, что военные операции должны проводиться в строгом соответствии с международным гуманитарным правом", - сказал он в своем обращении.

Гутерриш выразил серьезную обеспокоенность заявлением властей Израиля о полной блокаде сектора Газа. "Я глубоко обеспокоен сегодняшним заявлением, что Израиль осуществит полную блокаду Газы, - сказал он. - Гуманитарная ситуация в Газе была плачевной еще до начала боевых действий, сейчас же она резко ухудшится".

По словам Гутерриша, мир на Ближнем Востоке достижим только при условии проведения переговоров между Израилем и Палестиной и на основе двухгосударственного решения.

"Только мир на основе переговоров, который удовлетворит обоснованные стремления палестинцев и израильтян, а также обеспечение безопасности на основе двухгосударственного решения в соответствии с резолюцией ООН, международным правом и предыдущими соглашениями могут принести долгосрочную стабильность народу этих земель и Ближневосточному региону", - сказал он.