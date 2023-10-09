Глава ОДВЗЯИ попросил о встрече с "ключевыми лидерами" РФ

Роберт Флойд отметил, что обеспокоен "шагами России, направленными на отзыв ратификации договора"

ВЕНА, 9 октября. /ТАСС/. Исполнительный секретарь Организации договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд заявил, что хочет встретиться с "ключевыми лидерами в Москве" на фоне возможного отзыва ратификации РФ Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний.

"Я поддерживаю регулярные и тесные контакты с высокопоставленными лицами в России, выступаю за то, что ратификация ДВЗЯИ отвечает национальным интересам России и всего человечества. Я также попросил о возможности встретиться с ключевыми лидерами в Москве как можно раньше", - говорится в заявлении Флойда.

Он отметил, что обеспокоен "шагами России, направленными на отзыв ратификации договора".

"В основе ДВЗЯИ лежит глобальная мониторинговая система, которая может зафиксировать ядерные испытания в любом месте в любое время. <…> Рассчитываю, что Россия и далее будет вносить свой вклад в эти усилия, в частности завершит работу над своим сегментом Международной системы мониторинга", - добавил Флойд.

В понедельник Совет Думы по предложению спикера палаты Вячеслава Володина поручил думскому комитету по международным делам совместно с Министерством иностранных дел РФ к 18 октября проработать вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Ранее президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Россия может отозвать ратификацию ДВЗЯИ, раз США не ратифицировали этот документ. Соответствующий вопрос - за Госдумой, подчеркнул глава государства. Как отмечал Володин, решение об отзыве ратификации соответствует национальным интересам РФ и "будет зеркальным ответом США, которые до сих пор не ратифицировали договор".