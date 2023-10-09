В ООН заявили, что достижение целей Парижского соглашения требует в разы больше средств

Специалист по внешним связям рамочной конвенции организации об изменении климата Денис Попов отметил, что выделение $100 млрд ежегодно недостаточно

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Финансовые средства для достижения целей Парижского соглашения по борьбе с глобальным потеплением требуются срочно и в многократно большем размере, чем было установлено ранее. Об этом заявил специалист по внешним связям рамочной конвенции ООН об изменении климата Денис Попов на онлайн-брифинге Информационного центра ООН в Москве.

"Финансовые средства, как государственные, так и частные, требуются срочно и в масштабах, соизмеримых с чрезвычайной ситуацией в области климата, в которой мы все находимся", - сказал он. Попов напомнил, что ранее развитыми странами была принята цель коллективно выделять $100 млрд ежегодно на цели, установленные Парижским соглашением, включая переход к экономике с низким уровнем выбросов и высокой устойчивостью к внешним воздействиям, а также поддержку развивающихся стран в этом процессе.

"Практически все эксперты сходятся на том, что $100 млрд ежегодно - это крайне низкая сумма, которая сможет покрыть только самые базовые потребности. Необходимо в десятки раз увеличить финансирование, если страны ставят перед собой задачу достичь целей Парижского соглашения", - указал представитель ООН.

По его словам, в настоящий момент мир не находится на траектории, которая позволила бы удержать рост среднегодовой температуры на отметке в 1,5 градуса в соответствии с климатическим соглашением. "И, несмотря на то, что в последние годы был достигнут определенный прогресс, амбиции должны быть значительно усилены по всем направлениям", - резюмировал Попов.

В декабре 2015 года было подписано Парижское соглашение по борьбе с глобальным потеплением. В его рамках страны - участницы обязались добровольно сократить выбросы углекислого газа в ближайшие десятилетия для того, чтобы удержать рост среднегодовой температуры на отметке в 1,5 или 2 градуса Цельсия.