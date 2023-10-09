СМИ: в Марселе власти запретили манифестацию в поддержку Палестины

По информации BFMTV, 9 октября в городе должна пройти манифестация в поддержку Израиля

ПАРИЖ, 9 октября. /ТАСС/. Власти южного департамента Франции Буш-дю-Рон запретили проведение манифестации в поддержку палестинцев на фоне эскалации арабо-израильского конфликта. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его информации, местное отделение профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" распространило заявление с выражением "поддержки палестинскому народу в его борьбе против колонизаторского государства Израиль" и призвало выйти на улицы Марселя 10 октября в 18:00 по местному времени (19:00 мск) в районе Старого порта. Однако в префектуре департамента Буш-дю-Рон сообщили телеканалу, что эта манифестация запрещена в связи с тем, что организаторы не подали официальную заявку и не сообщили властям маршрут движения колонны, что не позволяет обеспечить должную безопасность мероприятия.

В то же время в понедельник в Марселе с разрешения властей должна пройти манифестация в поддержку Израиля. Представительный совет еврейских организаций Франции призвал всех симпатизирующих собраться на площади Феликса Баре в 18:30 (19:30 мск).

Ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил, что поручил префектам на местах обеспечить безопасность проведения манифестаций в поддержку Израиля на фоне нападения боевиков ХАМАС с территории сектора Газа на израильские территории. Он предостерег, что "нападение на евреев во Франции - это нападение на республику" и пообещал запретить деятельность любых пропалестинских организаций на территории республики, в случае незаконных действий с их стороны. Кроме того, с субботы во Франции было зарегистрировано около 20 инцидентов, связанных с антисемитизмом, 10 человек задержано, параллельно ведется 44 расследования в связи с "распространением ненависти и оправданием терроризма" в соцсетях.