Мечеть им. Кадырова в Абу-Гоше не получила повреждений при обстреле

По словам очевидца, ракета повредила одно из зданий, расположенных по соседству

АБУ-ГОШ /Израиль/, 9 октября. /ТАСС/. Мечеть имени Ахмата-Хаджи Кадырова, расположенная в израильском селении Абу-Гош около Иерусалима, при обстреле палестинцами территории Израиля в понедельник не была повреждена. В этом убедился корреспондент ТАСС на месте событий.

Ранее пресс-служба МИД Израиля распространила в своем русскоязычном Telegram-канале фотографию, на которой запечатлены клубы дыма над зданием мечети. В подписи к снимку утверждалось, что речь шла о последствиях "прямого попадания ракеты террористов ХАМАС" в здание мечети.

В самом Абу-Гоше очевидцы в беседах с корреспондентом ТАСС опровергли эту информацию. "Мечеть в целости и сохранности. Попадания не было. Вечерняя молитва прошла как обычно, люди пришли молиться. Ракета упала, но не здесь, а рядом", - поделились они.

По словам одного из свидетелей случившегося, ракета повредила одно из зданий, расположенных по соседству. "Там разбиты окна, повреждены кондиционеры", - рассказал он, добавив, что по меньшей мере три человека в результате получили ранения, но никто не погиб.

О мечети

Абу-Гош расположен в 15 минутах езды от Иерусалима. В селении проживают этнические чеченцы. По мнению исследователей, чеченцы поселились в этом месте более 400 лет назад.

Мечеть имени Ахмата-Хаджи Кадырова в Абу-Гоше, одна из крупнейших на израильской территории, была открыта в 2014 году. Участие в церемонии ее открытия принимал глава Чечни Рамзан Кадыров. Она вмещает около 3 тыс. человек и имеет четыре 50-метровых минарета и золотой купол.

Решение о возведении мечети было принято по просьбе местных жителей. Одновременно была реконструирована улица имени Ахмата-Хаджи Кадырова, на которой расположена мечеть. Строительство проводилось при содействии главы Чечни и регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова.