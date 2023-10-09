Испания не согласна с решением Брюсселя приостановить помощь Палестине

По информации МИД королевства, исполняющий обязанности главы ведомства Хосе Мануэль Альбарес провел телефонный разговор с еврокомиссаром, чтобы выразить "свое несогласие с этим решением"

МАДРИД, 9 октября. /ТАСС/. Правительство Испании не согласно с решением Еврокомиссии приостановить сотрудничество с Палестиной в связи с атаками против Израиля. Об этом сообщили источники в МИД королевства.

"Решение еврокомиссара [по расширению и политике соседства] Оливера Варгелия относительно приостановки ЕС сотрудничества с Палестиной вызвало недовольство в правительстве Испании", - отметили источники. По их сведениям, исполняющий обязанности главы МИД Хосе Мануэль Альбарес провел телефонный разговор с еврокомиссаром, чтобы выразить "свое несогласие с этим решением".

По данным источников, министры иностранных дел ЕС "не были осведомлены" об этой инициативе. Альбарес также попросил у главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля "включить [обсуждение] этой меры в качестве пункта в повестку дня внеочередной" встречи министров иностранных дел ЕС 10 октября.

Ранее Варгелий объявил о заморозке всего объема помощи Палестине в связи с агрессией против Израиля. В частности, ЕС приостанавливает оказание поддержки Палестине на €691 млн.