Гутерриш проведет контакты с Нетаньяху и Аббасом по Газе

ООН, 9 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш намерен в ближайшее время провести телефонные разговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Палестины Махмудом Аббасом по ситуации вокруг сектора Газа. Об этом сообщил на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь провел разговор с [президентом Израиля Ицхаком] Герцогом, ожидает разговора с премьер-министром Нетаньяху. Сегодня он также проведет телефонный разговор с президентом [Палестины Махмудом] Аббасом", - сказал он.