США предостерегли стороны от попыток воспользоваться ситуацией вокруг Израиля

ВАШИНГТОН, 9 октября. /ТАСС/. США и их партнеры на Ближнем Востоке предостерегают все возможные стороны от попыток воспользоваться ситуацией вокруг Израиля. Об этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан написал на своей странице в соцсети X ("икс", ранее Twitter).

"На выходных и сегодня утром я беседовал со своими израильскими коллегами в сфере национальной безопасности. Я подтвердил, что президент США [Джо Байден] безоговорочно поддерживает Израиль, и обсудил последующие шаги", - написал Салливан.

"Мы вместе с партнерами в регионе работаем над тем, чтобы предупредить [действия] любого, кто может попытаться воспользоваться сложившейся ситуацией в своих интересах", - подчеркнул помощник Байдена. По его словам, США также "делают все возможное, чтобы установить, где находятся пропавшие без вести граждане США".