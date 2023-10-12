Новый посол США в Тбилиси вручила главе МИД Грузии копии верительных грамот

Стороны обсудили необходимость углубления сотрудничества по всем направлениям в рамках хартии о стратегическом партнерстве

ТБИЛИСИ, 12 октября. /ТАСС/. Новый посол США в Грузии Робин Данниган вручила главе МИД Грузии Илье Дарчиашвили копии верительных грамот. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"Новоназначенный посол США в Грузии Робин Данниган передала министру иностранных дел Илье Дарчиашвили копии верительных грамот, после между министром и послом состоялась встреча ознакомительного характера", - говорится в сообщении.

Собеседники обсудили необходимость углубления сотрудничества по всем направлениям в рамках хартии о стратегическом партнерстве. Послу предоставлена информация о выполнении Грузией 12 рекомендаций для получения статуса кандидата в члены ЕС и "была выражена надежда, что осуществленные Грузией реформы оценят должным образом".

Позже Данниган вручила верительные грамоты президенту Грузии Саломе Зурабишвили. Как сообщили в администрации президента, на встрече посол передала Зурабишвили приветствие от главы США Джо Байдена.

Данниган сменила Келли Дегнан, в адрес которой неоднократно звучала критика со стороны правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", так как она выступала с осуждением некоторых действий грузинских властей. Председатель партии Ираклий Кобахидзе ранее заявлял, что Дегнан сыграла негативную роль в развитии отношений Грузии и США, а ее деятельность оказалась контрпродуктивной. Он выразил надежду, что новый посол поможет исправить ситуацию и поспособствует углублению отношений двух стран.