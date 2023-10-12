Источник сообщил, что с ливанской территории не запускалось ракет в сторону Израиля

По словам собеседника агентства, у противника, возможно, был сбой в работе системы противоракетной обороны

БЕЙРУТ, 12 октября. /ТАСС/. Ни одна из вооруженных группировок не вела в четверг обстрела израильской территории с юга Ливана. Об этом сообщил ТАСС источник в командовании южного военного округа.

"Причиной прогремевших взрывов вблизи еврейского поселения Метула стал пуск ракет из американского зенитного ракетного комплекса Patriot", - отметил собеседник.

По его словам, у противника, возможно, был сбой в работе системы противоракетной обороны. "Три ракеты упали в ливанской долине Эль-Хиям напротив Метулы", - сказал источник.

Ранее телеканал Al Hadath передал, что с юга Ливана был открыт огонь из установки залпового огня по территории еврейского государства, выпущенные снаряды упали рядом с Метулой.

Как сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля, сирены воздушной тревоги, предупреждающие о возможных ракетных обстрелах, прозвучали в этом израильском поселении, которое находится на границе с Ливаном.