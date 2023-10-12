12 октября, 16:34,
обновлено 12 октября, 16:49
Палестино-израильский конфликт

В ООН сообщили о продолжении переговоров по созданию гумкоридора из Газы

Представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик заявил об отсутствии прогресса по этому вопросу

ООН, 12 октября. /ТАСС/. Переговоры по открытию гуманитарного коридора из сектора Газа в Египет продолжаются, но пока нужный результат не достигнут.

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Об этом заявил на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Нет, - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли прогресс по созданию гумкоридора. - Обсуждение этого вопроса активно продолжается на разных уровнях. Генеральный секретарь проводит телефонные контакты, также работает в этом направлении специальный координатор ООН Тор Веннесланд".

  

Теги:
Палестино-израильский конфликт
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