В ООН сообщили о продолжении переговоров по созданию гумкоридора из Газы

Представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик заявил об отсутствии прогресса по этому вопросу

ООН, 12 октября. /ТАСС/. Переговоры по открытию гуманитарного коридора из сектора Газа в Египет продолжаются, но пока нужный результат не достигнут.

Об этом заявил на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Нет, - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли прогресс по созданию гумкоридора. - Обсуждение этого вопроса активно продолжается на разных уровнях. Генеральный секретарь проводит телефонные контакты, также работает в этом направлении специальный координатор ООН Тор Веннесланд".