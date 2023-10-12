СМИ: развитие отношений РФ и КНДР способствует международной справедливости

В газете президиума Верховного народного собрания КНДР "Минчжу Чосон" говорится, что визит Ким Чен Ына в Россию поспособствовал их дальнейшему развитию и открыл "новую главу в двусторонних связях, став историческим событием"

СЕУЛ, 12 октября. /ТАСС/. Развитие отношений между РФ и КНДР вносит важный вклад в справедливость на международной арене. Такое мнение по случаю 75-й годовщины установления дипломатических отношений между Москвой и Пхеньяном выразили авторы статьи в газете президиума Верховного народного собрания КНДР "Минчжу Чосон".

"Развитие дружественных отношений РФ и КНДР отвечает устремлениям, чаяниям и интересам народов двух стран, вносит важный вклад в обеспечение самостоятельности и справедливости на международной арене", - говорится в статье.

"Имеющие давнюю историю и традиции стратегические дружественные отношения двух стран благодаря совместным усилиям их народов и правительств будут постоянно развиваться и расширяться", - указывает "Минчжу Чосон". Издание отмечает, что визит Ким Чен Ына в Россию в 2023 году поспособствовал их дальнейшему развитию и открыл "новую главу в двусторонних связях, став историческим событием".

РФ и КНДР встречают 75-ю годовщину установления дипломатических отношений при новом периоде расцвета двустороннего сотрудничества, подчеркнула газета.

Ким Чен Ын посетил Россию с 12 по 17 сентября. Переговоры с российским президентом прошли 13 сентября на космодроме Восточный. Лидер КНДР посетил авиационный завод имени Ю. А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре, аэропорт Кневичи, фрегат "Маршал Шапошников". Он также посмотрел балет "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра, посетил Дальневосточный федеральный университет, океанариум и завод группы компаний "Арника", которая занимается поставками кормового и пищевого сырья и ингредиентов.