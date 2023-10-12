Блинкен: США оставляют за собой право заморозить ранее разблокированные $6 млрд Ирана

Эти средства находятся вне юрисдикции республики

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 октября. /ТАСС/. Власти США оставляют за собой право заморозить принадлежащие Ирану $6 млрд, которые ранее были разблокированы и находятся вне его юрисдикции. Об этом заявил на пресс-конференции в Тель-Авиве госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся с визитом в Израиле.

"Мы поддерживаем жесткий надзор за этими средствами и оставляем за собой право заморозить их", - сказал он. Блинкен комментировал публикацию в газете The Washington Post. В ней говорится, что власти США и Катара решили пока не давать Ирану доступ к этим средствам.

"Получение Ираном средств на банковские счета, в данном случае в Южной Корее, за продажу его нефти осуществлялось согласно договоренностям, достигнутым предыдущей администрацией, администрацией [предыдущего президента США Донльда] Трампа, - отметил госсекретарь. - Ничего из средств, которые теперь переведены в Катар, не было израсходовано, и к ним не было какого-либо доступа со стороны Ирана. Надзор за средствами на этом счете в действительности осуществляет Министерство финансов США, они могут быть направлены лишь на гуманитарные нужды, на продовольствие, медикаменты, медицинское оборудование, не поступая в руки Ирана".

По словам источников The Washington Post, первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо сообщил конгрессменам-демократам, что "американские должностные лица и правительство Катара договорились не давать Ирану доступ к счету с $6 млрд на гуманитарную помощь в свете нападения ХАМАС на Израиль". Адейемо, как следует из публикации, заверил демократов в Палате представителей Конгресса США, что эти средства "никуда в ближайшее время не денутся". Издание отмечает, что американские законодатели ранее требовали от президента США Джо Байдена не допустить использование Тегераном этих денег.

Ряд законодателей ранее подверг критике администрацию Байдена за участие в обмене заключенными между Ираном и США в сентябре. В рамках договоренностей Иран получил доступ к своим активам, которые были заблокированы на счетах южнокорейских банков из-за санкций США. Председатель Центрального банка Ирана Мохаммад Реза Фарзин подтвердил, что активы в размере $5,9 млрд поступили на счета иранских банков в Катаре. По его словам, в августе средства были переведены из Южной Кореи в Швейцарию для конвертации в евро. Законодатели США утверждали, что иранская сторона якобы могла оказать финансовую поддержку палестинским группировкам.