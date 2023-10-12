Блинкен встретится в Иордании с Аббасом

Госсекретарь США также посетит Саудовскую Аравию, Египет, Катар и ОАЭ

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен, прибывший в четверг в Израиль, намерен затем отправиться в Иорданию, Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Египет и Катар. Об этом Блинкен заявил на пресс-конференции в Тель-Авиве.

"Отсюда я отправлюсь в Иорданию, где встречусь с королем Абдаллой II и с президентом Палестины [Махмудом] Аббасом, а затем, в ближайшие дни, мы посетим лидеров в Саудовской Аравии, ОАЭ, Египте и Катаре. В ходе каждой из этих встреч мы будем продолжать добиваться от стран, чтобы они помогли предотвратить распространение конфликта и использовали свои рычаги влияния на [боевиков радикального палестинского движения] ХАМАС для немедленного и безоговорочного освобождения заложников", - отметил Блинкен, говоря о нападении боевиков на Израиль. Он добавил, что обсудит с лидерами региона вопросы безопасности и интеграции.