СМИ: российские активы в странах G7 заморозят до выплаты ущерба Украине

По сведениям агентства ANSA, сумма активов оценивается примерно в $280 млрд

РИМ, 12 октября. /ТАСС/. Активы России в юрисдикциях стран Группы семи (G7) останутся "замороженными до тех пор, пока" Украина не получит компенсацию за понесенный ущерб. Текст коммюнике министров финансов "семерки" цитирует итальянское агентство ANSA.

Глава японского Минфина Сюнъити Судзуки на пресс-брифинге в Марракеше подчеркнул, что страны G7 подтвердили готовность продолжить сотрудничество, направленное на долгосрочную поддержку Украины, включая поддержку в восстановлении страны. Глава японского финансового ведомства также рассказал, что в переговорах глав Минфинов и ЦБ стран Группы семи принял участие министр финансов Украины Сергей Марченко.

Как пишет ANSA, сумма российских финансовых активов, замороженных в странах G7, оценивается примерно в $280 млрд.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страны Запада рассматривают возможные юридические основания для передачи Украине замороженных активов РФ. По его словам, для конфискации российских активов Запад должен предоставить подтверждение того, что "для этого есть правовая основа".

С весны 2022 года ЕС неоднократно заявлял, что заморозил порядка $300 млрд золотовалютных ресурсов России. 12 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что посягательства на право собственности - частной, государственной или корпоративной - абсолютно недопустимы. В этой связи он заявил, что Россия будет по мере возможности защищать свои интересы.