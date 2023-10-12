ХАМАС и "Исламский джихад" объявили об очередных ударах по Ашкелону

Обстрелы являются ответом на нападения израильских ВС на мирных палестинцев, сообщили в группировках

КАИР, 12 октября. /ТАСС/. Боевое крыло ХАМАС - группировка "Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама" - и группировка "Сарая аль-Кудс" ("Роты Иерусалима" - вооруженное крыло "Исламского джихада") объявили о нанесении очередных ракетных ударов по израильскому городу Ашкелон.

Об этом сообщается в Telegram-каналах группировок.

Утверждается, что обстрелы являются ответом на нападения израильских ВС на мирных палестинцев.