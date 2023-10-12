Франция начала переговоры об освобождении похищенных в Израиле граждан

Как ранее сообщала газета Les Echos, президент Франции Эмманюэль Макрон сказал, что среди числящихся пропавшими без вести 17 граждан республики четверо являются несовершеннолетними

ПАРИЖ, 12 октября. /ТАСС/. Власти Франции через посредников начали переговоры об освобождении граждан республики, ставших заложниками после нападения боевиков ХАМАС на израильские территории. Об этом сообщило радио RTL со ссылкой на участников встречи руководства французских политических партий с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Франция начала переговоры", - такое заявление президента привели радиостанции несколько участников встречи, состоявшейся днем.

Ранее газета Les Echos сообщала, что на этой же встрече глава государства сказал участникам, что среди числящихся пропавшими без вести 17 французов четверо - несовершеннолетние. Также, согласно данным, подтвержденным министерством иностранных дел республики, не менее 12 французов были убиты.

МИД Франции заявил, что власти планируют несколько рейсов для эвакуации своих граждан из Израиля. Первый самолет с французами прибудет в Париж вечером в четверг.