Блинкен: США не допустят открытия против Израиля второго или третьего фронта

По словам госсекретаря США, американский президент Джо Байден "четко заявил, что никто - ни государственные, ни негосударственные субъекты - не должен пытаться воспользоваться этим моментом"

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 октября. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов не допустят ситуации, при которой против Израиля в нынешней ситуации атаки боевиков радикального палестинского движения ХАМАС был бы открыт второй или третий фронт. Об этом заявил на пресс-конференции в Тель-Авиве госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся с визитом в Израиле.

Его спросили, задействуют ли США свой военный потенциал в регионе в случае необходимости, если ливанская шиитская группировка "Хезболлах" нападет на Израиль с севера и откроет второй фронт. "Что касается второго фронта, то, как я уже говорил, мы и Израиль твердо убеждены в том, что второго или третьего фронта не будет. Мы прилагаем все усилия, работая с другими партнерами в регионе, для того, чтобы так и было", - ответил Блинкен.

"Президент [США Джо] Байден четко заявил, что никто - ни государственные, ни негосударственные субъекты - не должен пытаться воспользоваться этим моментом. И он подкрепил это предупреждение развертыванием нашей крупнейшей авианосной ударной группы Gerald Ford, убедившись в том, что Израиль имеет все необходимое и что мы также располагаем соответствующими средствами [в регионе]. Помимо этого, я не собираюсь рассуждать о будущем", - заключил госсекретарь.