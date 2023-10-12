Палестинский посол в РФ указал на разницу между администрацией его страны и ХАМАС

Абдель Хафиз Нофаль также выступил против убийств мирных граждан

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль указал на разницу между палестинской администрацией и ХАМАС и выступил против убийств мирных граждан.

"Есть большая разница между палестинской администрацией и ХАМАС, это вообще две разные вещи", - сказал он в интервью РБК. Посол отметил, что администрация расходится во мнении с ХАМАС по множеству вопросов. "Палестинская администрация - это часть международного сообщества, - продолжил он. - У нас есть посольство в России, есть посольства по всему миру, нас признают более 140 стран, поэтому есть большая разница между движением ХАМАС и палестинской администрацией".

"Персонально я, да и как посол, против убийства мирных жителей - израильтян, европейцев, палестинцев, и мы регулярно говорим об этом", - подчеркнул Нофаль.

Как отметил дипломат, происходящее сейчас между ХАМАС и Израилем в секторе Газа "имеет сложную историю". "Израиль держит Газу в осаде, они контролируют все, даже передвижение людей, поставки продовольствия, электричество, воду", - указал он.