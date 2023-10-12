Эрдоган обвинил США в стремлении "подлить бензина в огонь" конфликта в Газе

Турецкий лидер также обвинил Запад в бездействии на фоне кризиса в Газе

СТАМБУЛ, 12 октября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил США в стремлении "подлить бензина в огонь" палестино-израильского конфликта.

"США, говорят, отправили второй авианосец в регион [конфликта]. Где США, а где Средиземное море, Израиль и Палестина? Что ты здесь делаешь? К лицу ли США отправляться туда, чтобы подлить бензина в огонь?" - сказал турецкий лидер на встрече с представителями фонда молодежи Турции в Анкаре. Выступление транслировал телеканал TRT Haber.

Эрдоган также обвинил Запад в бездействии на фоне кризиса в Газе. "Сейчас в Газе нет воды, хлеба, продовольствия, электричества. Все это грубое нарушение всеобщей декларации прав человека. Где Запад? Он принял хоть какие-то меры? Нет", - отметил турецкий лидер.

По словам Эрдогана, Турция выступает против распространения конфликта в Газе на весь регион и прилагает активные усилия для его урегулирования. Он также сообщил, что Турция активизировала усилия по доставке гуманитарной помощи в Палестину.

Кроме того, турецкий президент заявил, что обсудил с лидерами 13 стран вопросы урегулирования конфликта. "Я третий день говорю с лидерами разных стран. Провел 13 переговоров. Поговорил [в четверг] с лидерами Египта, Катара, ОАЭ, обсудил вопросы оказания гуманитарной помощи. Мы призываем страны, которые имеют слово и вес в регионе, прилагать усилия для снижения напряженности", - сказал Эрдоган. Ранее в четверг он провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, до этого говорил в том числе с президентом РФ Владимиром Путиным, а также с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после вооруженного проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля. ХАМАС считает атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса на Храмовой горе Иерусалима. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа, начал наносить удары по нему и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. С палестинской стороны жертвами стали почти 1,5 тыс. человек, ранены более 6,8 тыс., среди израильтян до 1,5 тыс. погибли, почти 4 тыс. получили ранения.